Западно-Каспийский университет провел олимпиаду по робототехнике среди школьников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский университет провел олимпиаду по робототехнике среди школьников. Олимпиада проводилась по двум направлениям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

В первом направлении студенты продемонстрировали свои проекты по робототехнике. Второе направление заключалось в подготовке борца SUMO с японским национальным силачом LEGO и выходе робота в бой.

По робототехнике проект «Робот Принтер» ученика средней школы № 54 Фарида Гусейнова занял первое место, проект «Тепличная система» ученика лицея «Хядяф» Физули Маммедзаде занял второе место, а проект «Кубик-рубик» ученика средней школы №238 Ульви Бабаева занял третье место. В соревнованиях ученик лицея имени Зарифы Алиевой Эмин Билалов удостоился высокого титула LEGO SUMO.

Следует отметить, что целью олимпиады по робототехнике является ознакомление школьников с инженерными навыками.

Продвижение робототехники в мире , включая спрос на рынке труда в нашей стране, вызывает растущий интерес к этой области.

Западно-Каспийский университет регулярно проводит тренинги с участием бакинских школьников и регионов, а также организует кружки в этой области.

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