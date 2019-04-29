Западно-Каспийский университет провел олимпиаду по робототехнике среди школьников (ФОТО)

29 апреля 2019 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Западно-Каспийский университет провел олимпиаду по робототехнике среди школьников. Олимпиада проводилась по двум направлениям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

В первом направлении студенты продемонстрировали свои проекты по робототехнике. Второе направление заключалось в подготовке борца SUMO с японским национальным силачом LEGO и выходе робота в бой.

По робототехнике проект «Робот Принтер» ученика средней школы № 54 Фарида Гусейнова занял первое место, проект «Тепличная система» ученика лицея «Хядяф» Физули Маммедзаде занял второе место, а проект «Кубик-рубик» ученика средней школы №238 Ульви Бабаева занял третье место. В соревнованиях ученик лицея имени Зарифы Алиевой Эмин Билалов удостоился высокого титула LEGO SUMO.

Следует отметить, что целью олимпиады по робототехнике является ознакомление школьников с инженерными навыками.

Продвижение робототехники в мире , включая спрос на рынке труда в нашей стране, вызывает растущий интерес к этой области.

Западно-Каспийский университет регулярно проводит тренинги с участием бакинских школьников и регионов, а также организует кружки в этой области.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Западно-Каспийском университете прошла еще одна научная конференция
Общество 25 апреля 12:00
В Западно-Каспийском университете пройдут "Дни стартап-проектов"
ИКТ 19 апреля 10:40
В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics
ИКТ 15 апреля 18:00
Будет организован Форум в рамках «Весенней Школы»
Общество 12 апреля 13:20
"Весенняя Школа" с участием 3 влиятельных профессоров из Европы
Общество 8 апреля 11:42
Ректор Стамбульского Университета "Айдын" посетил Западно-Каспийский университет
Общество 5 апреля 11:00
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг
Политика 16:16
МВФ назвал "безубыточную" для Азербайджана цену на нефть
Энергетика 16:14
Британские власти запретили вывозить из страны ранние работы Фрэнсиса Бэкона
В мире 16:11
В столице Азербайджана оштрафовали дворец торжеств (ФОТО)
Общество 16:09
Трамп встретился с раввином, пострадавшим в ходе стрельбы в синагоге
В мире 15:53
МВФ ожидает значительный рост нефтяного ВВП Азербайджана
Бизнес 15:48
В свет вышел роман Юнуса Огуза «Сефевидский шейх»
Общество 15:46
Азербайджан примет участие в выставке «IDEF-2019» в Стамбуле
Политика 15:45
В Англии произошел пожар в "лесу Винни-Пуха"
В мире 15:44