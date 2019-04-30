В Минске отметили 650-летний юбилей Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжением "О праздновании 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими" посольством Азербайджана в Беларуси в «Доме дружбы» Минска был проведен музыкально-поэтический вечер посвященный памяти и творчеству великого поэта, сообщили Trend в посольстве.

На мероприятии приняли участие начальник Управления международных связей и информационного обеспечения министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская, начальник Управления двусторонних связей со странами СНГ Виктор Денисенко, руководитель представительства Международной организации по миграции в Беларуси, аккредитованные в Беларуси представители посольств Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Румынии, Ливии, Палестины и Молдовы, а также преподаватели и студенты Белорусского государственного университета и Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Открывшая мероприятие начальник Управления международных связей и информационного обеспечения министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская в своем выступлении отметила, что музыкально-поэтический вечер посвященный 650-летию азербайджанского поэта Насими совместное мероприятие министерства и посольства, которое проводится в рамках двусторонних культурных связей между Азербайджаном и Беларусью. "Музыкально-поэтический вечер памяти поэта Насими послужит еще большему сближению наших народов, а также усилению наших исторических и культурных связей. Именно с этой целью и в Азербайджане и в Беларуси часто проводятся такие мероприятия", - сказала она.

Ратобыльская особо отметила, что творчество Насими и поныне служит совершенствованию духовно-нравственных качеств человечества. "Веками творчество поэта являлось символом несгибаемости человеческой воли, верности своей убеждениям", - сказала Ратобыльская.

Выступивший на мероприятии посол Латиф Гандилов приветствовал гостей, выразив им благодарность за принятие приглашения на музыкально-поэтический вечер.

«…В прошлом году в Беларуси посольство отметило 135-летие великого азербайджанского поэта и драматурга Г.Джавида, а в этом 650-летие Имадеддина Насими. Это говорит о наших хороших культурных связях с белорусской стороной. Насими оставил богатое поэтическое наследие на азербайджанском, фарсидском и арабском языках. Он был последователем идей хуруфизма. Он считал, что человек должен поставить предел своим желаниям и бороться с ними, не становясь их рабом. Духовные и моральные ценности – вот основные идеи Насими.

…Хуруфиты утверждали, что иудаизм, христианство и ислам являются логическим продолжением друг друга. Независимо от религии, расы и цвета кожи они называли человека Адамом, т.е. созданным Богом и самым драгоценным жемчугом. Именно поэтому они смогли собрать так много сторонников.

История народов Востока знает немало личностей с железной волей, которые шли на казнь за свои убеждения, не изменяя им до последнего дыхания. Однако ни одна из этих судеб не была так трагична как жизнь Насими – мученика больших идей. Вот уже более шести веков его имя является символом мужества, героизма, непоколебимой воли, верности своим убеждениям. О нём слагали легенды, а ныне посвящаются художественные произведения...», - сказал посол.

На мероприятии с докладами выступили младший научный сотрудник Института литературоведения имени Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси Татьяна Борисюк, а также преподаватель кафедры языкознания и страноведения Белорусского государственного университета Валерия Лещенко.

В продолжении мероприятия студентами Белорусского государственного института культуры и искусств были продекламированы стихи Насими. Художественная выразительность чтецов вызвала аплодисменты гостей. Особый интерес слушателей вызвала газель поэта «Во мне вместятся оба мира…».

Исполненные в конце мероприятия азербайджанские песни «Сары гялин» и «Гетме, гетме гяль» гостями также были встречены аплодисментами.

На мероприятии были показаны фрагменты из фильма «Насими». Музыкально-поэтический вечер был освещен информационным агентством «Белта», а также газетой “Беларусь сегодня”.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.