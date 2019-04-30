Бакинское метро стало доступнее для инвалидов (ФОТО)

30 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское метро стало доступно для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО “Бакинский метрополитен”, новый проект расширил перспективы безопасного и комфортного использования метрополитеном для людей с ограниченными возможностями. Были успешно проведены инструктажи и тренинги по использованию соответствующего оборудования. Вместе с тем, проводится практическое обучение и тренировки по использованию инвалидных колясок в условиях метро. С этой целью две мобильные группы, в соответствии с поступившим заказом, встречают пассажира у входа в метро и сопровождают его на всех этапах пути до выхода на станции назначения. Каждый такой заказ исполняют, как минимум, два человека. Заказы можно делать как по телефону(+994 50 268 00 65), так и с помощью интернета, минимум за час. Соответствующее приложение для смартфона (https://play.google.com/store/apps/details?id=az.besmobile.metro) доступно на сайте Google play market и официальном портале metro.gov.az, в разделе “доступное метро”. Мобильные группы оснащены запасными инвалидными колясками, на случай потери способности здорового пассажира передвигаться самостоятельно.

Между тем, руководство ЗАО “Бакинский метрополитен” приняло решение расширить категорию пассажиров имеющих право на услуги мобильных групп. В нее включены люди пользующиеся костылями и тростями, с ограничениями зрения и слуха, детскими колясками, старики, а также беременные женщины с ручной кладью. Служба сопровождения будет недоступна в часы пик (07:00-09:30 и 17:30-19:30)

Как сообщается, инвалидные коляски крепятся в головном вагоне состава, около кабины машиниста. Такими креплениями уже оснащено 30 составов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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