В рамках весенней кампании в Азербайджане посажено свыше 860 тыс деревьев - минэкологии (ФОТО)

30 апреля 2019 21:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Весенняя кампания по посадке деревьев, проведенная министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, завершилась, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках кампании, осуществленной с участием сотрудников министерства, представителей районных органов исполнителной власти и общественности на территории лесного и нелесного фонда с учетом климатических и рельефных условий было посажено свыше 863 тысяч различных пород деревьев.

Отдельным гражданам, исполнительным органам, школам, детсадам и другим организациям было роздано более 305 тысяч саженцев различных пород деревьев.

Посаженные и розданные саженцы деревьев выращены в питомниках Департамента развития лесов и ОАО «Азеряшландшафт» министерства экологии.

Отметим, что с первого дня кампания по посадке деревьев была встречена с большим интересом со стороны общественности. Госструктуры, частные компании, представители гражданского общества проявили особую активность в ходе этой акции.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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