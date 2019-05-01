Сегодня проходит ежегодное общее собрание АН Азербайджана

1 мая 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проходит ежегодное общее собрание, сообщает в среду Trend.

До начала собрания руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева и другие официальные лица , представители интеллигенции ознакомились с выставкой научных достижений.

На собрании будет заслушан отчетный доклад по научной и научно-организационной деятельности Президиума НАНА за 2018 год, предоставлена информация о работе, проведенной в Академии по различным направлениям в прошлом году, достигнутых успехах, реализуемых проектах.

Кроме того, будут проведены выборы на должность академика-секретаря Отделения химических наук НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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