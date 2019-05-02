В Институте истории НАНА состоится конференция «Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева»

2 мая 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшем будущем в Институте истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоится научная конференция на тему «Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева».

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Института истории, передает в четверг Trend.

Соглашение о проведении конференции достигнуто на встрече директора Института истории, академика Ягуба Махмудова с главой Администрации Президента Азербайджана академиком Рамизом Мехтиевым на выставке научных достижений института.

Ягуб Махмудов проинформировал Рамиза Мехтиева об инициативе ученых учреждения о проведении конференции. Руководитель Администрации Президента Азербайджана положительно отнесся к инициативе и дал свое согласие.

Рамиз Мехтиев на выставке в отдельности ознакомился с каждым изданием института, Ягуб Махмудов подробно рассказал о деятельности и трудах учреждения.

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