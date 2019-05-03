Меняется график движения электричек маршрута Баку-Сумгайыт

3 мая 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На один день меняется график движения электричек маршрута Баку-Сумгайыт-Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Так, четвертого мая 2019 года, помимо поездов, не курсирующих по субботам, воскресеньям и праздничным дням, не будут ходить и поезда №№ 6012, 6014, 6016 и 6018, отправляющиеся из Сумгайыта в 08:40, 09:05, 09:50 и 16:55 соответственно, а также поезд № 6007, отбывающий из Баку в 16:00.

Изменение вносится в связи с ремонтными работами на железнодорожном участке Баку-Кешля.

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