В Азербайджане ведутся масштабные работы по предотвращению лесных пожаров

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения пожаров на территории лесов, начаты работы по распашке почвы вокруг прилегающих автомобильных дорог и близлежащих строений на участках шириной, соответственно, 3 и 15 метров.

Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По словам замминистра, для своевременного предотвращения пожаров, уничтожающих леса, в министерстве утвержден план соответствующих мероприятий.

В соответствии с планом, в мае дан старт подготовительным работам.

По словам Алиева, пожары случаются во многих странах мира, уничтожая тысячи квадратных километров лесов. Как и другие страны, Азербайджан не застрахован от пожаров. Исследования причин возникновения лесных пожаров показывают, что 98 процентов таких случаев связаны с человеческим фактором, то есть с деятельностью людей, отдыхающих или работающих в лесной зоне, вследствие неосторожности или по другим причинам.

С целью предотвращения таких случаев, министерство размещает по необходимости наблюдательные пункты, караульные посты и в то же время, проводит просветительскую работу с фермерами близлежащих хозяйств о соблюдении правил противопожарной безопасности.

“Министерство экологии и природных ресурсов, просит отдыхающих на природе осторожнее обращаться с огнем, фермеров не поджигать скошенные участки, жителей близлежащих сел следовать правилам пожарной безопасности, водителей и пешеходов не бросать на землю окурки, беречь наши леса, наше национальное достояние и с пониманием относиться к профилактическим мерам и инструкциям сотрудников министерства”, - отметил Алиев.

По словам замминистра, в рамках весенней посадочной компании, при участии сотрудников министерства, представителей районной исполнительной власти и общественности, на территориях лесного фонда и нефондовых территориях, высажено более 863 тысяч деревьев различных сортов, в соответствии с климатом и рельефом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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