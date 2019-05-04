Завтра в столице Азербайджана будет ограничено автодвижение на маршруте Бакинского марафона

4 мая 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Бакинского марафона 2019 в воскресенье движение автотранспортных средств в столице Азербайджана местами будет ограничено.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник Вагиф Асадов.

По его словам, марафон стартует на Площади флага и участники проследуют вдоль Приморского национального парка по маршруту: проспект Нефтяников, ул. Юсифа Сафарова, через 10-й заводской "круг" и тоннель до Центра Гейдара Алиева, потом в обратном направлении - до Бакинского Олимпийского стадиона.

Государственная дорожная полиция города Баку сообщает, что для обеспечения безопасности участников марафона будут изменены направления автомобильного движения. "С этой целью мы просим водителей в период мероприятия пользоваться альтернативными дорогами”, - сказал он.

Отметим, что пятого мая при организации Фонда Гейдара Алиева будет проведен «Бакинский марафон-2019».

«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.
Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!», организуется уже четвертый год подряд.

Награждение по итогам «Бакинского марафона-2019» будет проводиться в двух категориях.

Так, мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места.

Обладатель первого места получит 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявший третье место - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

В том числе всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, будут вручены сертификаты.

Первые 1000 участников, пересекших финишную прямую, будут награждены специальными медалями «Бакинский марафон-2019».

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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