Сегодня стартует "Бакинский марафон - 2019"

5 мая 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартует «Бакинский марафон-2019», сообщает в воскресенье Trend.

«Бакинский марафон-2019» нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.

Марафон, который проводится под девизом «Победи ветер!», организуется уже четвертый год подряд.

«Бакинский марафон-2019» с маршрутом протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского Олимпийского стадиона.

Награждение по итогам «Бакинского марафона-2019» будет проводиться в двух категориях. Так, мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатель первого места получит 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявший третье место - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты. В том числе всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, будут вручены сертификаты.

Первые 1000 участников, пересекшие финишную черту, будут награждены специальными медалями «Бакинский марафон-2019».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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