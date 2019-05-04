В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог

БАКУ /Trend/ - На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бузовнинское шоссе и Зыхский круг- аэропорт снижена на 20 км/час.

Бактрансагентство просит водителей управлять транспортными средствами с соблюдением установленного предела скорости на дорогах.

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