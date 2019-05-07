Азад Рагимов: Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку важен для всей Европы

БАКУ /Trend/ - В Баку 21 июля стартует Европейский юношеский олимпийский фестиваль «Баку 2019».

Как сообщает Trend, об этом сказал министр молодежи и спорта Азад Рагимов на мероприятии, организованном для руководителей оперативного комитета фестиваля и делегаций европейских национальных олимпийских комитетов.

По его словам, Европейский юношеский олимпийский фестиваль важен не только для Азербайджана, но и для всей Европы.

“Здесь соревнуется молодежь, которой в последующие годы предстоит выступать на чемпионатах Европы, Олимпийских играх”, - сказал он.

Рагимов отметил, что 12 спортивных сооружений в Баку находятся в состоянии готовности. "Мы бы хотели, чтобы это стало не только спортивным событием, но и фестивалем дружбы для европейской молодежи. Чтобы спортсмены могли познакомиться друг с другом, поделиться знаниями о своей культуре и истории. Мы думаем, что это мероприятие с участием более четырех тысяч спортсменов и членов делегаций пройдет на высоком уровне", - сказал он.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку. Для участия в соревнованиях в Азербайджан прибудут более 3600 спортсменов и технических делегаций. Атлеты испытают силы в десяти видах спорта – гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе. В ходе фестиваля в 12 спортивных объектах будут вести деятельность более 2500 волонтеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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