В Баку прошел семинар, связанный с Европейским юношеским олимпийским фестивалем

БАКУ /Trend/ - Операционный комитет Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019» в понедельник организовал семинар для руководителей делегаций национальных олимпийских комитетов стран континента, сообщает Trend.

В мероприятии принимали участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря Национального олимпийского комитета Азер Алиев, а также находящиеся с визитом в Баку с целью ознакомления с подготовительной работой к соревнованиям руководитель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета (ЕОК), генеральный секретарь Национальной олимпийской комиссии Сербии Джордж Висачки и члены организационного комитета. В семинаре приняли участие 70 представителей национальных олимпийских комитетов 40 стран Европы, представители Европейского олимпийского комитета и члены Координационной комиссии, специально созданной ЕОК для «Баку 2019».

Выступивший на мероприятии министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, подчеркнув значимость визита руководителей делегаций европейских стран в Баку, сказал: «XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль станет историческим праздником спорта, объединяющим весь континент. Я рад видеть в Баку руководителей делегаций национальных олимпийских комитетов Европы. Сегодня на семинаре обсуждаются важные вопросы по подготовке спортивных арен к соревнованиям, состоянию Деревни атлетов, а также по безопасности, антидопингу и др., каждый из которых играет исключительную роль в проведении соревнований на высоком уровне. За прошедший период мы осуществили тесное сотрудничество с национальными олимпийскими комитетами европейских стран, им была оказана всяческая поддержка».

Руководитель Координационной комиссии Европейского олимпийского комитета Джордж Висачки, выразив уверенность в усилении сотрудничества в процессе подготовки к фестивалю, сказал: «Мы очень рады, что вместе с самыми важными партнерами летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля – представителями европейских национальных олимпийских комитетов вновь приехали в прекрасный Баку. Европейский олимпийский комитет верит в плодотворность этих встреч».

Мероприятие было организовано для предоставления руководителям делегаций национальных олимпийских комитетов европейских стран возможности ознакомиться со всеми аспектами технического планирования и операций, осуществляемых до начала соревнований, а также для того, чтобы они получили самую последнюю информацию о «Баку 2019» и смогли проводить с командами соответствующие тренинги. Делегации на заседаниях, организуемых в рамках мероприятия, обсуждают такие важные вопросы, как размещение спортсменов, аккредитация, транспорт и др. Операционный комитет фестиваля также продемонстрирует руководителям делегаций национальных олимпийских комитетов европейских стран медали, которые будут вручены спортсменам.

В рамках мероприятия руководители делегаций национальных олимпийских комитетов европейских стран посетят ряд современных спортивных объектов, а также Деревню атлетов, которые будут использованы во время летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Напомним, что XV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет 21-27 июля в Баку. Для участия в соревнованиях в Азербайджан приедут более 3600 спортсменов и технических делегаций. Атлеты попытают силы по десяти видам спорта – гимнастике, атлетике, баскетболу, велосипедному спорту, гандболу, дзюдо, плаванию, теннису, волейболу и борьбе. В ходе фестиваля в 12 спортивных объектах будут работать более 2500 волонтеров.

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