Будет ли процедура ЭКО оплачиваться государством – интервью с заслуженным врачом Азербайджана Махирой Исмаиловой

БАКУ /Trend/ - Для многих супружеских пар во всем мире экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) порой является единственным шансом воплотить в жизнь заветную мечту - завести ребенка. В Азербайджане проблема бесплодия также весьма актуальна для многих семей, но, к сожалению, процедура ЭКО является дорогостоящей, и не все могут к ней прибегнуть.

В соответствии с законопроектом "Об охране репродуктивного здоровья" ряду семей, которые на протяжении 10 лет не могут завести детей по причине бесплодия и нуждаются в социальной защите, процедура ЭКО будет проведена за счет государства.

Об этом, а также о других пунктах и нюансах данного законопроекта Trend поговорил с заведующей отделением акушерства-гинекологии и искусственного оплодотворения Центральной клиники, хирургом-гинекологом, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом республики Махирой Исмаиловой.

- Махира ханум, на повестку весенней сессии парламента Азербайджана планируется вынести законопроект "О репродуктивном здоровье". Расскажите об этом законопроекте.

- Закон об охране репродуктивного здоровья длительное время находится на рассмотрении комитета по социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана. Предложен на рассмотрении основной проект этого закона. Но, в этом законе есть некоторые противоречивые моменты, которые вызывают неоднозначное мнение и у членов парламентского комитета и депутатов, а также представителей общественности. В связи с этим продолжается обсуждение данного проекта. Вкратце могу сказать об основных пунктах законопроекта. Естественно здесь в первую очередь дается объяснение, что такое репродуктивное здоровье, планирование семьи, стерилизация, бесплодие и, конечно же, идет речь об экстракорпоральном оплодотворении и переносе эмбриона.

Законопроект основывается на Конституции Азербайджанской Республики, Семейном кодексе и Законе Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения". В проекте закона определены основные обязательства и полномочия государства перед народом в области охраны репродуктивного здоровья. В нем отмечено, что государство обязуется проводить мероприятия, направленные на охрану здоровья, в том числе и охрану репродуктивного здоровья граждан. Сюда входит естественно и просветительская работа среди населения в области планирования семьи, контрацепции, репродуктивного здоровья. Безусловно, также говориться о том, что государство должно обеспечить безопасность здоровья граждан, особенно в том, что касается инфекций, передающихся половым путем, речь также идет и об охране здоровья материнства, охране здоровья детей.

- Кто участвовал в подготовке и разработке данного законопроекта?

- Насколько я знаю, законопроект разрабатывался членами комитета здравоохранения Милли Меджлиса, председателем которого является академик Ахлиман Амирасланов, также создана рабочая группа из ведущих специалистов республики. Я тоже вхожу в эту рабочую группу и у нас проходили заседания, на которых мы обсуждали данный законопроект. Законопроект находится на стадии обсуждения и разработки и все еще продолжаются споры по некоторым пунктам, в отношении которых мнение не однозначно.

- Расскажите о пунктах, касающихся репродуктивного здоровья граждан.

- В законе есть отдельные пункты об охране женского и мужского репродуктивного здоровья. Но, опять таки, там идет речь о том, что никто не может принудить женщину к беременности, или к прерыванию беременности. Потом обязательно со стороны государства должны быть разработаны и реализованы мероприятия, направленные на предупреждение материнской и детской смертности. Что очень важно, должны проводиться профилактические мероприятия по выявлению рака молочной железы и шейки матки.

Подчеркну, что также камнем преткновения в обществе, среди депутатов и специалистов в медицинской сфере являются пункты законопроекта, касающиеся экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как вы знаете на сегодняшний день в мире самым эффективным методом лечения бесплодия как мужского, так и женского является экстракорпоральное оплодотворение. Процедура ЭКО в нашей стране осуществляется с 2004 года, естественно ее проведение основывается на определенных приказах министерства здравоохранения Азербайджана и на Законе "Об охране здоровья населения". Но, отдельного пункта, по которому специалисты должны проводить, или же в каких случаях граждане должны обращаться к этой процедуре, а также может ли государство оплачивать процедуру – эти вопросы были открыты. Теперь же эти моменты нашли свое отражение в законопроекте.

В нем говорится о том, что ЭКО естественно проводится с согласия и мужа и жены, которые обязательно должны иметь свидетельство о браке, иначе говоря, между законными супругами. Процедура ЭКО может проводиться в тех клиниках, где есть соответствующее оборудование, и самое главное специализированные в этой области кадры.

Еще один вопрос – раньше лицензия на проведение процедуры ЭКО предоставлялась только государственным клиникам, частным клиникам ее проводить не разрешалось. Несмотря на это некоторые частные клиники проводят данную процедуру, и делают это незаконно. Но, теперь в новом законопроекте предлагается разрешить проводить процедуру ЭКО и частным клиникам.

В законопроекте также есть пункт о замораживании и сохранении половых клеток – яйцеклетки, сперматозоидов, эмбрионов. С разрешения супругов, прошедших процедуру ЭКО их клетки могут быть заморожены, и храниться в соответствующих медицинских учреждениях.

В законопроекте также затрагивается вопрос о контрацепции, при каких условиях можно проводить медицинские аборты. Так, их можно будет проводить до 11-й недели беременности, после 11-й недели только по медицинским показаниям. Проводить селективные аборты законом запрещено. Естественно, приводятся сведения о том, какие меры наказания будут приняты в отношении специалистов, нарушивших закон.

- Экстракорпоральное оплодотворение процедура достаточно дорогостоящая и в ряде стран мира она оплачивается за счет государства. Планируется ли в нашей стране внести в пакет услуг системы обязательного медицинского страхования экстракорпоральное оплодотворение?

- В ходе обсуждение данного законопроекта на заседании комитета Милли Меджлиса речь шла, о том, что возможно для некоторых семей процедура ЭКО может быть введена в реестр тех медицинских услуг, которые будут оказываться со стороны обязательного медицинского страхования. В первичном законопроекте было предложено, что приоритет должен отдаваться тем семьям, которые более 10 лет страдают от бесплодия.

Думаю, что после принятия закона специалистам и представителям министерства здравоохранения Азербайджана необходимо на его основании разработать специальные процедуры. Потому что как специалист в этой области отмечу, что критериев может быть очень много. Например, есть такие виды бесплодия, при которых нет смысла ждать 10 лет, так как это даже не соответствует медицинским показаниям.

Кроме того, репродуктивная функция женщины ограничена определенными биологическими рамками. И, если она создала семью, скажем, в 33 года или чуть позже, ждать 10 лет, чтобы пройти процедуру ЭКО за счет государства, тоже нелогично, здесь как бы ущемляются права таких граждан.

Правда, на заседании было предложено изменить этот временной период с 10 лет на пять. Но, я считаю, что этот вопрос нужно еще раз обдумать, обсудить между специалистами в области медицины и в области медицинского страхования. И это надо сделать таким образом, чтобы не ущемлять прав граждан.

Также, есть еще один момент, мы говорим о 10 годах бесплодия супружеских пар, но, к сожалению, практика показывает, что многие граждане, особенно в районах хотя и живут на протяжении долгих лет вместе одной семьей, но не имеют официального свидетельства о браке. И если такие пары страдают от бесплодия 15-20 лет, как быть с ними, если они оформят брак впоследствии, им придется ждать еще 10 лет.

Поэтому, я и говорю, что есть такие моменты, которые на данном этапе являются противоречивыми, и если в дальнейшем закон будет принят в таком виде без определенных процедур, конечно, это вызовет неоднозначное мнение у людей.

Также, не надо забывать об одиноких женщинах и находящихся в разводе, или же в силу каких-то объективных причин не создавших семью. Как быть с ними? В законе донорство не разрешается. Ввиду этого некоторые вопросы остаются открытыми. Думаю, что должен быть подготовлен перечень факторов, критерий по которым, будут отбираться эти семьи.

С другой стороны, не нужно забывать, что процедура ЭКО - дорогостоящая, и надлежит определить сколько раз одной семье разрешено к ней прибегнуть. Потому что вы знаете, что шансы забеременеть при ЭКО не сто процентные, и возможно, что при первой попытке не получится. И если будет разрешено проводить процедуру повторно, то здесь надо еще подумать об экономической стороне для государства, это может оказать определенные финансовые нагрузки на государственные органы, на госбюджет.

То есть при этом должны быть рассмотрены финансовые, экономические и социальные стороны. Конечно, можно взять за образец те страны, в которых есть такая практика, это Россия, Турция и страны Европы. Думаю, нужно воспользоваться их опытом, и на основе его найти оптимальный вариант для нашего общества.

- Вопрос о донорстве мужских и женских гамет довольно противоречивый. Вы как врач, специализирующийся на диагностике и лечении бесплодия, что можете сказать о донации биологического материала?

- Этот вопрос и противоречивый и трудный. Есть немало стран, в которых донорство запрещено. В нашем законопроекте однозначно запрещается проведение услуг по донации женских яйцеклеток, сперматозоида и по подсадке уже готовых эмбрионов.

Хотя специалисты склоняются к тому, чтобы разрешить донацию, потому что наши семьи могут столкнуться с определенными трудностями.

Граждане тех странах, где запрещена донация, выезжают туда, где она разрешена. Естественно, у нас есть категории семей, которые нуждаются в донации спермы, яйцеклеток, и даже в донации эмбриона. Если мы запретим, естественно они будут вынуждены выезжать в другие страны, например, в Грузию, Россию и т.д.

Но, в результате мы столкнемся с тем, что у нас постепенно может изменяться генофонд, так как в этих странах донорами являются не азербайджанцы, а в основном граждан этих стран. Это касается и одиноких женщин, которым нужно проводить только донорскую процедуру, к сожалению, они тоже вынуждены будут выезжать заграницу. С другой стороны если вдруг в Азербайджане разрешат донорство, и позволят это делать всем частным клиникам, то этом в случае возникнет другая проблема - если не будет контроля, то один донор может быть использован различными медицинскими центрами несколько раз, а это в дальнейшем может привести к инцестам.

Поэтому, эти тонкие вопросы нужно несколько раз обдумать, понять, что если мы запрещаем донорство, то столкнемся с такими проблемами, если разрешаем, то в этом случае должен быть строгий и четкий контроль.

- Если будет разрешено донорство, следовательно, должна быть база доноров?

- В мире уже есть такие примеры, есть всемирный банк спермы в Голландии, и многие страны, где разрешено донорство, пользуются его услугами. Если мы говорим о нашей стране, то тоже должны создать свой банк, который был бы единым для всех центров, проводящих процедуру ЭКО, и донорский материал и мужчины, и женщины можно будет использовать только один раз. Повторюсь, что это очень сложные вопросы, которые нужно обсуждать и обдумывать, чтобы не ущемлять права граждан страны, и не нарушить медицинские законы, а также подумать о будущем генофонде народа.

- При проведении экстракорпорального оплодотворения перед подсадкой эмбриона можно проводить диагностику генетических заболеваний. Скажите, если процедура ЭКО для некоторых семей будет бесплатной, то, как обстоит дело с диагностикой эмбриона?

- В законе написано, что разрешено проводить процедуру ЭКО и плюс преимплантационную генетическую диагностику с целью выявления генетических заболеваний. Но, я не знаю, если ЭКО будет введено в список медицинских услуг обязательного страхования, будет ли входит туда преимплантационная генетическая диагностика, у меня нет такой информации и в законе это не прописано.

Насколько мне известно, в тех странах, где ЭКО проводится за счет государства, в страхование входит только сама процедура, а генетические исследования оплачиваются со стороны самих супружеских пар. Думаю, что это более правильно, потому, что проведение генетических исследований очень дорогостоящая процедура, она порой в два-три раза превышает сумму процедуры ЭКО.

Что касается генетических заболеваний, конечно в Азербайджане этот вопрос тоже стоит остро и является актуальным, у нас много кровнородственных браков и еще мы эндемичны по определенным генетическим заболеваниям.

Например, по талассемии, и у нас ежегодно более 200 детей рождаются с проблемой талассемии. В силу своей работы я очень часто сталкиваюсь с этими семьями. Также есть другие генетические заболевания – это миопатия, муковисцидоз и т.д.

Поэтому, нужно проводить медико-генетические исследования. И еще необходимо готовить кадры клинических генетиков, которые в различных клиниках страны проводили бы генетическое консультирование и вовремя выявляли больных людей, направляли их на специализированные генетически исследования, а в дальнейшем уже на ЭКО с преимплантационной генетической диагностикой.

К счастью, на талассемию у нас практически везде проверяют. Также до вступления в брак есть обязательное медицинское обследование, нами специалистами это очень приветствуется, так как хотя бы первичные диагнозы уже можно поставить.

Но, есть и некоторые нюансы – например, в этом законопроекте разрешается проводить генетические исследования эмбриона с целью профилактики генетических заболеваний, но, допустим, определять пол ребенка запрещается. Только в тех случаях можно определять пол ребенка, когда речь идет о генетических заболеваниях, связанных с полом, например, если речь идет о гемофилии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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