В БГУ прошло мероприятие "27 лет без Шуши" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие под названием «27 лет без Шуши», сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Ректор Эльчин Бабаев с болью в сердце говорил об оккупации Шуши - одной из культурных столиц Азербайджана, жемчужины Карабаха, о трагедиях азербайджанского народа, виновником которых являются армяне, убийствах мирных людей, зверствах против гражданского населения.

Выражая уверенность в том, что наши земли будут освобождены от оккупации и территориальная целостность страны будет восстановлена, ректор напомнил про выступление генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Осман аль-Тувейджри относительно территориальной целостности Азербайджана на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку, и особо подчеркнул призыв гостя к международной общественности поддержать позицию Азербайджана.

В конце своего выступления Эльчин Бабаев отметил, что за кровь наших шехидов враг будет отомщен, и мы вновь увидим красоты Шуши.

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов, продемонстрирован видеоролик о Шуше.

После выступления доцента БГУ Атамоглана Мамедли студенты показали сценку о матери шехида, прозвучал «Карабах шикестеси».

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