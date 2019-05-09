Saipem: Причиной пожара на судне в Каспийском море стала неисправность в оборудовании

БАКУ /Trend/ - Причиной пожара на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море стала неисправность в оборудовании на производственной линии. Об этом в четверг Trend сообщили в компании Saipem.

Согласно сообщению, 14 человек, получивших в результате пожара ожоги различной степени, были доставлены в Центральную больницу нефтяников в Баку.

Компания отметила, что в связи с происшествием пострадавших среди личного состава корабля нет, риска дальнейшей деятельности корабля не существует.

"Saipem контролирует ход событий и регулярно будет оповещать о происходящем", - отметили в компании.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Рауф Гулиев)

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