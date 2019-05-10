Вынужденные переселенцы в Пираллахи в ближайшие месяцы будут обеспечены современным жильем - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Все вынужденные переселенцы, которые живут в Пираллахинском районе, в ближайшие месяцы будут обеспечены современным жильем.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в пятницу Trend.

Как отметил Рзаев, по поручению главы государства продолжается работа по решению проблем вынужденных переселенцев. «Это также вопросы, которые находятся в центре постоянного внимания Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, и Комитет действует на основе данных поручений», - сказал он.

Глава госкомитета подчеркнул, что примерно через полтора года можно будет назвать ряд районов Баку, в которых вынужденные переселенцы будут полностью обеспечены новым жильем.

Рзаев напомнил, что Президент Ильхам Алиев распорядился провести определенную работу и в аварийных зданиях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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