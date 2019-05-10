В Азербайджане ускорился процесс опустынивания

10 мая 2019 19:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ускорился процесс опустынивания.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что опустынивание наблюдается, и все больше интенсифицируется в юго-восточной части Миль-Муганского региона: «Во избежание этого процесса здесь необходимо посадить много деревьев, разбить зеленые полосы».

По словам академика, причиной опустынивания являются климатические изменения и человеческий фактор: «В Миль-Муганской зоне выпас скота в разы превышает норму. Если на определенной территории должны пастись пять овец, то тут пасутся все 20. Дело в том, что там, где пасется скот, идет опустынивание и не бывает растительности. Если в ближайшее время это не предотвратить, то опустынивание только ускорится, превратившись не только в экологическую, но и социальную проблему. Почва теряет свою плодородность, растения не растут, в результате люди уезжают с этих мест».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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