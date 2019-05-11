Откровения Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в преддверии концерта "С любовью к Азербайджану" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 11 мая будет представлена концертная программа "С любовью к Азербайджану" с участием всемирно известных представителей оперного искусства - народной артистка России Анны Нетребко, народных артистов Азербайджана Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова. Выступление пройдет в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Дирижер – заслуженный артист Фуад Ибрагимов. В преддверии концерта артисты побеседовали с корреспондентом Trend, ответив на ряд вопросов. Встреча сразу с четырьмя артистами прошла в очень теплой и дружеской атмосфере, они буквально источали позитив, делились своими мыслями, поддерживая друг друга шутками.

Стоит отметить, что одна из выдающихся оперных певиц России XXI века Анна Нетребко впервые выступит в Азербайджане.

- Добро пожаловать в Азербайджан, Анна Юрьевна! Юсиф и Эльчин – гордость всего Азербайджана, с возвращением на Родину. Наш первый вопрос Анне Юрьевне – поделитесь впечатлениями от пребывания в Баку.

- Анна Нетребко: Спасибо за приглашение! Давно хотели выступить с концертом в Баку, но как-то не получалось из-за плотного гастрольного графика, но наконец это осуществилось, и мы выступим в великолепном Центре Гейдара Алиева. Хотелось бы также выразить признательность за то, что в прошлом году была отмечена высокой государственной наградой Азербайджана - орденом "Достлуг" - за плодотворную деятельность в укреплении сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области музыкального искусства.

Второй раз приезжаю в замечательный город Баку, на родину своего супруга Юсифа, и чувствую себя великолепно, как дома. Главное, здесь я познакомилась со многими обычными людьми, приобрела много друзей, как говорится, изнутри узнала, как живут простые граждане в Азербайджане.

Нам вручили кучу подарков и я уехала из Баку с самыми удивительными впечатлениями и эмоциями, конечно, поправившись на несколько килограммов (смеется). Прошло пять лет и город стал еще краше! Баку потрясающе красивый и великолепный город, где очень комфортно себя чувствуешь. Видно, что город очень любят и очень заботятся о столице.

- Кстати, Вы и сами любите готовить. В прошлом году Вы поздравили всех мусульман со священным праздником Гурбан байрамы и в соцсети показали приготовленный в старинном газане азербайджанский плов. Где вы этому научились? Ранее в одной из российских телепередач мама Юсифа Шафига Мамедова также сказала, что Вы прекрасно готовите и, приезжая в Баку, интересовались национальной азербайджанской кухней и специями. Может еще какими-либо кулинарными сюрпризами азербайджанской кухни нас удивите?

- Да! Это был сябзи-плов! Меня научила двоюродная сестра Юсифа. Она замечательный человек, я очень люблю ее и ее семью. Кстати, его не так трудно готовить. Единственное, что трудно найти в России, так это главный ингредиент для этого плова – зелень кявяр. Но можно ее заменить, хотя вкус от этого, конечно же, теряется. Азербайджанская кухня очень богатая и по праву славится своей самобытностью и оригинальными рецептами.

- Как известно, Вы, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов вместе часто принимаете участие в различных проектах и спектаклях. А как Вам в профессиональном плане выступать на одной сцене с ними? Оцените их не как супруга или друга.

- Юсиф Эйвазов: Сразу с двумя азербайджанцами на сцене? О, это такой большой стресс! (смеется)

- Анна Нетребко: Они потрясающие, им рукоплещет весь мир, я тому свидетель! Более того, они не только принимают участие в различных спектаклях, но и во всем мире прославляют азербайджанское искусство, исполняют национальные композиции.

- Эльчин Азизов: Мы просто стараемся хорошо делать на сцене свою работу.

- Юсиф Эйвазов: Мы работаем очень много, втроем облетели полмира, выступали на многих престижных сценах и всего добились тяжелым ежедневным трудом. Когда мне было 20 лет, я собрал чемоданы и уехал учиться в Милан. Я даже не задумывался, что и как будет, и, возможно, это было безрассудством. Начинал свою карьеру с выступлений в небольших оперных театрах Италии, гастролировал по странам. В 2010 году состоялся дебют в Государственном академическом Большом театре, - партия Каварадосси из произведения Джакомо Пуччини "Тоска" - который стал началом моей международной карьеры. После этого получил приглашения в Ла Скала, Метрополитен-опера, Венскую оперу, оперные театры Парижа, Рима, Брлина, России и другие известные театры. Главное, никогда не сдаваться, работать над собою и всегда идти к поставленной цели.

- Эльчин Азизов: Как известно, я начинал с КВН, играл в легендарной команде "Парни из Баку", стал чемпионом Высшей лиги КВН и 20 века. Учился на режиссера кино, снимался в сериале в Турции, выступал в Филармонии, и, однажды, встал перед выбором дальнейшего пути. Настало время, когда я понял, что перестал расти и надо сделать что-то нужное для общества, или оставить след в истории, или доказать свои амбиции. Мне уже было 30 лет, и я решил уехать учиться в Австрию, затем проходил стажировку в Бакинской музыкальной академии, с 2007 года стал солистом Центра оперного пения Галины Вишневской. Через год - солистом оперной труппы Большого театра (ред. - первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра). Вот так, как говорится, через тернии к звездам. И здесь хотелось бы подчеркнуть особую роль моих друзей Юсифа и Анны в мировом оперном искусстве и большой талант Фуада, у которого также блестящее будущее. Главное, не останавливаться в своем развитии, покорять все новые и новые вершины. И, самое главное, – человек может найти себя в любом возрасте и использовать талант, подаренный Всевышним.

- Что будет представлено на концертной программе в Центре Гейдара Алиева? Кстати, анонс был два месяца назад, но за два дня все билеты были проданы. И еще. Вы выступали на многих сценах мира, вам аплодировали в самых престижных залах. Что означает для вас выступать в Баку?

- Фуад Ибрагимов: У нас очень обширная и разнообразная, красочная концертная программа, состоящая из различных оперных арий из произведений Джакомо Пуччини, Сергея Рахманинова, Джузеппе Верди и других композиторов, а также произведений азербайджанских композиторов Гара Гараева, Фикрета Амирова, Джовдета Гаджиева. Безумно рад этой концертной программе, которую считаю знаменательным событием в культурной жизни страны. Для меня большая честь выступать в Центре Гейдара Алиева вместе с мировыми знаменитостями - Анной Нетребко, Юсифом Эйвазом и Эльчином Азизовым.

- Юсиф Эйвазов: Мне всегда сложнее выступать дома, чем на других сценах мира, потому что это требует еще большей ответственности. Возможно, потому что это некий отчет перед родной публикой – "тебя не было столько лет, покажи, чему научился и что можешь". Бакинская публика по достоинству ценит классическую музыку.

- Эльчин Азизов: А я думаю, что здесь даже петь не надо: выходишь на сцену, и сразу же звучат аплодисменты и овации, ничего не делай – просто ходи по сцене (смеется). Мы же дома!

- Анна Нетребко: Это будет праздничный гала-вечер шедевров мировой оперы, будут сольные и дуэтные выступления. Я очень счастлива, что мое первое выступление в Баку пройдет именно в Центре Гейдара Алиева. Зритель, который придет на концерт, получит большое удовольствие, и, прежде всего, будет гордиться своими земляками! Кстати, Юсиф, тебя можно будет поцеловать на сцене? А то, когда выступали в Дубае, не разрешил.

- Юсиф Эйвазов: Лучше не надо, что люди подумают (смеется). Только нежно и аккуратно (смеется).

- Эльчин Азизов: Вам можно – вы же муж и жена (смеется).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Талех Агавердиев Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.