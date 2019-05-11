Завершена реконструкция дороги, соединяющей два района Баку

11 мая 2019 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по реконструкции дорог, считающихся важной транспортной артерией города Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно сообщению, в рамках этих работ завершена реконструкция центральной дороги, соединяющей поселок Бакиханов Сабунчинского района Баку с поселками Гарачухур и Ени Сураханы Сураханского района.

Протяженность дороги - 5,1 километра. Из них 1,6 километра - четырехполосный участок дороги, ширина проезжей части которого составляет 20 метров, а 3,5 километра – двухполосная дорога с проезжей частью шириной восемь метров.

В Агентстве отметили, что дорога, соединяющая два района Баку, и являющаяся основной дорогой, используемой жителями этих поселков, нуждалась в реконструкции.

"Дорога эксплуатировалась долгие годы, на проезжей части образовались проседания, деформировалось дорожное покрытие. Это, в свою очередь, приводило к определенным проблемам в движении транспорта", - сообщили в агентстве.

Было отмечено, что в рамках проделанной работы, на территории, площадью около 60 тысяч квадратных метров, была создана новая, современная дорожная инфраструктура.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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