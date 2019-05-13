Turkish Airlines объявила имена победителей Бакинского марафона в своей команде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines выступил одним из ведущих спонсоров Бакинского марафона 2019, прошедшего под лозунгом «Победи ветер». Помимо поддержки спортивного мероприятия, компания представила для участия в нем свою команду, в составе которой было зарегистрировано порядка 600 человек, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Дистанция марафона составила 21 километр. Участники стартовали на Площади Государственного флага и финишировали у Бакинского Олимпийского стадиона. В мужском забеге в составе студенческой команды Turkish Airlines победил Тогрул Мамедли, для победы которому понадобилось 1:21:53 секунды. Студентка Кадер Алиева пришла к финишу первой среди женщин, преодолев дистанцию за 1:47:17 секунд. Победителям были вручены путевки в парижский Диснейленд от компании Turkish Airlines.

Не остались равнодушными к бакинскому марафону и корпоративные клиенты Turkish Airlines. Член команды Turkish Airlines Сулейман Алиев пришел к финишу первым среди корпоративных клиентов за 1:28:07 секунд. Энн Дэвис потребовалось 1:41:38 секунд для победы среди женщин. Оба корпоративных клиента получили право участвовать в Стамбульском марафоне, который пройдет в ноябре этого года.

Кроме того, среди участников команды Turkish Airlines была проведена лотерея. Победителями стали Сабина Каримова и Рашад Гасымов, которые стали обладателями билетов в Европу от авиакомпании.

Следует также отметить, что накануне марафона 1 мая среди всех зарегистрированных участников забега в Facebook был проведен онлайн-розыгрыш от Turkish Airlines. Его победителем стал Вугар Мамедов, выигравший путевку в Стамбул. Еще пять победителей получили ценные подарки от компании.

Глава Бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс отметил, что Бакинский марафон сыграл огромную роль в популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. «Мы рады принять участие в Бакинском марафоне, объединившем людей вокруг благой цели. Мы благодарны всем, кто пытался победить ветер вместе с нами. Еще раз поздравляем победителей и желаем им успехов».

В 2019 году в марафоне было зарегистрировано 22 тысячи 320 человек. Наряду с гражданами Азербайджана в соревновании приняли участие представители ряда стран.

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