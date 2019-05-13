Новая программа МВА с целью вручения двойных дипломов в Бакинской Высшей Школе Нефти

13 мая 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новая программа МВА для вручения двойных дипломов по специальности нефтегазовый менеджмент будет впервые осуществлена в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

Учебная программа основана на недавно подписанном соглашении о сотрудничестве между Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) и Женевской Школой Бизнеса (GBS). Прием студентов для обучения по указанной выше программе начнется с сентября 2019-го года и по окончанию обучения студенты будут награждены дипломами двух высших учебных заведений.

По словам ректора БВШН Эльмара Гасымова, в рамках новой программы будут преподаваться новые предметы: «Студенты нашей высшей школы получат возможность обучаться на английском языке по программе одной из самых престижных школ бизнеса – GBS. Знания, обретенные студентами по программе и двойные дипломы, станут «зеленым светом» для их трудоустройства в ведущих компаниях».

Ректор кампуса GBS Марк Хаттон подчеркнул, что учебная программа обновляется согласно требованиям делового мира, и делается все возможное для подготовки студентов в качестве менеджеров в мире бизнеса и их наилучшего постижения бизнеса. «Если мы на уровне бакалавриата придаем значение только предметам специальности, то на уровне магистратуры наряду с более глубоким изучением специальности, внимание уделяется социальным навыкам, лидерству, стратегическому анализу и практическому применению полученных знаний в бизнесе». В рамках новой учебной программы МВА по нефтегазовому менеджменту студентам будут преподаваться такие дисциплины как, нефтегазовая коммерция, цифровой менеджмент, блокчейн менеджмент и т.д.

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