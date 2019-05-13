В Хачмазе выпал крупный град (ВИДЕО)

13 мая 2019 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Хачмазе выпал крупный град.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель главы исполнительной власти Хачмазского района Бахтияр Османов.

По его словам град выпал, как в районном центре, так и в окрестных деревнях: "Представители исполнительной власти уже работают, определяются размеры несенного ущерба. По предварительной оценке, ущерб нанесен, в первую очередь, сельскому хозяйству, но пострадали также автомобили, дома и различные объекты".

Османов отметил, что кратковременный град сменился сильным ливнем.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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