Ряд абитуриентов в Азербайджане будут принимать в ссузы вне конкурса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в общие правила приема в высшие и средние специальные образовательные учреждения.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в вынесенном на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) проекте изменений в закон "Об образовании”.

В действующем законодательстве статья 26 закона гласит: "Прием студентов в высшие и средние специальные образовательные учреждения осуществляется по конкурсу, за исключением предусмотренных статьей 26.5 настоящего Закона случаев, путем полного обеспечения права граждан на образование на основании свободного выбора наиболее способными и подготовленными абитуриентами, усвоившими образовательные программы на соответствующем уровне образования, специальности и образовательного учреждения".

Согласно статье 26.5, победители мировых олимпиад по предметам, международных конкурсов и соревнований высокого уровня принимаются в высшие образовательные учреждения вне конкурса. Перечень данных олимпиад, международных конкурсов и соревнований устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

В поправках к закону абитуриентов, получивших образование по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, предложено принимать и в средние специальные образовательные учреждения вне конкурса. В настоящее время абитуриенты этой категории принимаются вне конкурса в вузы.

Таким образом, абитуриенты, получившие образование по образовательным программам, аккредитованным на международном уровне, выполнив условия, определенные соответствующим органом (структурой), назначенным соответствующим органом исполнительной власти, могут быть приняты вне конкурса по специальностям, преподаваемым на языке, на котором они получили образование, как в вузы, так и в ссузы.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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