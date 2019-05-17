В Баку соревнования проводятся идеально - гимнастка из Словакии

17 мая 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку всегда чувствую себя как дома. Об этом сказала в пятницу Trend гимнастка из Словакии Наталья Полякова, участвующая в Чемпионате Европы по художественной гимнастике.

«С учетом того, что я не тренировалась семь месяцев из-за травмы бедра, сегодняшнее свое выступление оцениваю как хорошее. Это мой первый крупный старт за год, и сразу Чемпионат Европы. Прежде всего, смогла преодолеть себя, а дальше уже буду соревноваться за какие-то места», - сказала Полякова.

Словацкая гимнастка добавила, что в Баку соревнования проводятся идеально.

«Приезжая сюда, всегда чувствую себя как дома. Нравится зал, подготовка, атмосфера – все на высшем уровне. Поддержка зрителей помогает, когда знаешь, что тебя болеют, намного приятнее выступать», - подчеркнула Полякова.

В пятницу, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом.

В Национальной арене гимнастики в Баку 16-19 мая проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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