Нам очень нравится выступать на Чемпионате Европы в Баку – белорусские гимнастки

18 мая 2019 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нам очень нравится выступать на Чемпионате Европы в Баку, здесь хорошая атмосфера. Об этом в субботу Trend сказали белорусские гимнастки, выступающие в команде групповых упражнений.

«Замечательная поддержка зрителей, как из нашей страны, так и из других стран. Соревнования организованы шикарно, все на высшем уровне. Есть место для подготовки, условия зала соревнований невероятные», - сказали юниорки.

Гимнастки подчеркнули, что на Чемпионате в Баку сильные соперники, и участницы из всех стран стараются показать хороший результат.

«Но, главные для нас соперники – это мы сами. Мы в первую очередь себя преодолеваем», - добавили они.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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