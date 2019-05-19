Дина Аверина выиграла золотую медаль Чемпионата в упражнениях с лентой

19 мая 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская спортсменка Дина Аверина выиграла золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой, сообщает Trend. В финале гимнастка набрала 20.400 балла. Напомним, что ранее Дина Аверина завоевала золото Чемпионата Европы в Баку в упражнениях с обручем.

Второе место в упражнениях с лентой также заняла представительница России Александра Солдатова, набравшая балла 20.300 балла, а третье место с результатом 19.750 балла – спортсменка из Болгарии Боряна Калейн.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошли финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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