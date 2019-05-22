В Азербайджане снизился уровень смертности

22 мая 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года в Азербайджане зафиксировано 14 811 случаев смерти, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности населения на каждые 1000 человек снизился с 6,4 до 6,1.

За указанный период родилось 32 402 новорожденных.

На каждые 1000 человек населения этот показатель составил 13,3.

Как говорится в сообщении, 53,5 процента новорожденных – мальчики, 46,5 процента – девочки. 708 новорожденных – двойни, 27 – тройни.

Отметим, что плотность населения в стране составила 115 человек на квадратный километр. 52,8 процента населения – городские, 47,2 процента – сельские жители. Из них 49,9 процента - мужчины, 50,1 процента - женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидвова. Редактор: Талех Агавердиев)

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