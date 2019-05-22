Верховный комиссариат по делам беженцев ООН: В Азербайджане 1125 иностранных мигрантов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Верховного комиссариата по делам беженцев ООН, в Азербайджане сегодня находится 1125 иностранных мигрантов. Об этом сказал в среду Trend советник по внешним связям представительства Верховного комиссариата по делам беженцев ООН в Азербайджане Эльсевяр Агаев.

По словам советника, более половины лиц со статусом мигранта – это 636 граждан Афганистана, далее следуют 388 граждан России чеченской национальности.

«В Азербайджане также находится 44 мигранта – граждан Ирана, по 15 человек – из Пакистана и Сирии, один гражданин Турции, и 26 - граждане других стран», - пояснил Агаев.

Советник отметил, что кроме лиц со статусом мигранта, в представительстве зарегистрировано 886 человек, претендующих на необходимость в международной опеке и попечительстве: «Из них 547 граждане Афганистана, 135 – Пакистана, 37 – Турции, 35 – Сирии, 30 – России, 25 – Ирана, 77 – граждане других стран».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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