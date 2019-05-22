ИВ: Демонтаж сгоревшего в Баку т/ц займет минимум два месяца (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по демонтажу сгоревшего в Низаминском районе Баку торгового центра «Диглас», сообщили в среду Trend в ИВ Низаминского района.

«Работы продолжаются уже третий день. Объект обнесен забором, сюда привлечено несколько единиц тяжелой техники, а также грузовые автомобили, которые вывозят строительный мусор», - сказали в структуре.

Было отмечено, что поскольку объект был сооружен из тяжелых металлоконструкций, работы займут как минимум 1-2 месяца.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар. Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством главы государства состоялось совещание в связи с пожаром в торговом центре "Диглас".

(Автор: Джейхун Акперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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