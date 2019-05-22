Завтра в Баку местами будет дождливо

22 мая 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами прогнозируются дожди, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер вечером сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем - 23-27, в Баку ночью - 16-18, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-70, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана к вечеру местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 13-18, днем - 27-32, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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