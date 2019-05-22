В Азербайджане некоторые абитуриенты будут приниматься в вузы вне конкурса

22 мая 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане победители международных и республиканских предметных олимпиад могут быть приняты в вузы вне конкурса в последующие два учебных года после окончания 11-го класса.

Это отражено в "Списке международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований и Порядке внеконкурсного приема их победителей в вузы", утвержденном Кабмином, сообщает в среду Trend.

Согласно Порядку, победителям международных и республиканских предметных олимпиад в последующие два учебных года по окончанию уровня полного среднего образования предоставлено право только один раз участвовать во внеконкурсном приеме в вузы.

Победители международных конкурсов или соревнований также имеют право один раз участвовать во внеконкурсном приеме в вузы в последующие пять учебных лет после окончания уровня полного среднего образования.

Согласно Порядку, победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований зачисляются в вузы на ступень бакалавриата вне конкурса по приему студентов в вузы, который проводит Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Под победителями подразумеваются лица, награжденные, золотой, серебряной и бронзовой медалями международной предметной олимпиады, учащиеся IX-XI классов, занявшие первое, второе и третье места на республиканской предметной олимпиаде, а также лица, ставшие лауреатами (высшая награда, первое, второе и третье место) международного конкурса или соревнования (в возрастной группе старше 15 лет).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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