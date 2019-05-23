В Азербайджане ведутся восстановительные работы на "Красном мосту" (ФОТО)

23 мая 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведутся восстановительные работы на "Красном мосту", являющимся одним из известных исторических памятников Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Согласно информации, начальник госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Закир Султанов ознакомился с ремонтно-восстановительными работами, ведущимися на "Красном мосту", который расположен в Газахском районе Азербайджана, на государственной границе с Грузией.

Отмечается, что особое внимание уделяется сохранению исторического вида памятника.

"В настоящее время поверхность моста очищена от бетонного слоя. Поверхность памятника была возвращена в состояние, соответствующее его историческому виду. После завершения восстановительных работ мост будет использоваться для пешеходного движения. Восстановительные работы на всемирно известном памятнике материальной культуры и истории Азербайджана "Красном мосту" завершатся до конца текущего года", - говорится в сообщении госслужбы.

Отметим, что "Красный мост" был построен по проекту азербайджанских зодчих в XII веке.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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