Наша задача выйти в финал - член сборной Азербайджана по аэробной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Подготовка сборной Азербайджана к 11-му Чемпионату Европы по аэробной гимнастике проходит на высоком уровне. Об этом в четверг сказал Trend член национальной сборной по аэробной гимнастике, спортсмен Эльчин Мамедов.

"Подготовка к Чемпионату Европы началась с января, и проходит уже на протяжении пяти месяцев. Тренировки проходят интенсивно, мы надеемся, что достойно представим Азербайджан на Чемпионате", - сказал гимнаст.

Говоря о соперниках сборной Азербайджана, Эльчин Мамедов подчеркнул, что все участники Чемпионата – сильные спортсмены.

"В Чемпионате участвуют сильные спортсмены из разных стран мира, поэтому каждую команду считаем нашим соперником. Наша задача выйти в финал, а там показать хороший результат. Но, говорить заранее не хочу, так как это спорт. Отмечу, мы будем выступать во всю силу, и постараемся не допустить ошибок", - добавил гимнаст, который на Чемпионате выступит индивидуальной программе мужчин, в составе трио, в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.

Отметим, что Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике примут участие более 400 спортсменов из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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