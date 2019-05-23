Наша задача выйти в финал - член сборной Азербайджана по аэробной гимнастике

23 мая 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовка сборной Азербайджана к 11-му Чемпионату Европы по аэробной гимнастике проходит на высоком уровне. Об этом в четверг сказал Trend член национальной сборной по аэробной гимнастике, спортсмен Эльчин Мамедов.

"Подготовка к Чемпионату Европы началась с января, и проходит уже на протяжении пяти месяцев. Тренировки проходят интенсивно, мы надеемся, что достойно представим Азербайджан на Чемпионате", - сказал гимнаст.

Говоря о соперниках сборной Азербайджана, Эльчин Мамедов подчеркнул, что все участники Чемпионата – сильные спортсмены.

"В Чемпионате участвуют сильные спортсмены из разных стран мира, поэтому каждую команду считаем нашим соперником. Наша задача выйти в финал, а там показать хороший результат. Но, говорить заранее не хочу, так как это спорт. Отмечу, мы будем выступать во всю силу, и постараемся не допустить ошибок", - добавил гимнаст, который на Чемпионате выступит индивидуальной программе мужчин, в составе трио, в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.

Отметим, что Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике примут участие более 400 спортсменов из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аэробная гимнастика активно развивается в Азербайджане - главный тренер сборной (ФОТО)
Общество 14:33
В Национальной арене гимнастики проходят подиумные тренировки участников Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 13:29
Мне понравилось выступление команды Азербайджана – итальянская гимнастка
Общество 18 мая 20:14
Нам очень нравится выступать на Чемпионате Европы в Баку – белорусские гимнастки
Общество 18 мая 19:54
Впечатления от Чемпионата Европы в Баку самые лучшие – зрительница из России
Общество 18 мая 19:29
Чемпионат Европы в Баку проходит на самом высоком уровне – российский тренер Инна Быстрова
Общество 18 мая 19:05
Лента новостей
В Швеции владельцы телефонов Huawei пытаются от них избавиться
В мире 17:11
Сколько потратил на оборону Азербайджан в прошлом году?
Общество 17:11
Крупнейший производитель вина в Азербайджане планирует удвоить объемы производства
Бизнес 17:03
Беспилотники террористов сбросили пять бомб на электростанцию у города Хама
В мире 16:46
Узбекистан реализует почти 1000 проектов по производству готовой продукции
Бизнес 16:39
Названы основные виды таможенных правонарушений на пространстве СНГ
Бизнес 16:31
Премьер Пакистана поздравил Моди с победой его партии на выборах в Индии
В мире 16:29
Турция анонсировала выпуск отечественного автомобиля
Турция 16:27
Стал известен победитель международного конкурса науки UNEC III Science Slam (ФОТО)
Общество 16:25