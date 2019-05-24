ГЭЦ проведет повторный экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

24 мая 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в воскресенье второй этап тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, поступающих в русский сектор и пропустивших первый этап по уважительным причинам.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване и начнутся в 11:00.

Абитуриенты должны иметь при себе пропуск на экзамен и оригинал удостоверения личности. Лица без фотографии в удостоверении должны будут предъявить справку из своего учебного заведения (с фотографией 3x4).

С более подробной информацией об экзамене можно ознакомится на официальном сайте ГЭЦ http://tqdk.gov.az/news/3619/

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов)

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