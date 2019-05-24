Луиш Фигу: Я буду на финале УЕФА в Баку, не упустите эту возможность (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Легенда португальского футбола Луиш Фигу приедет в Баку на финальную игру УЕФА между командами «Арсенал» и «Челси».

Как сообщает в пятницу Trend, об этом легендарный футболист сказал в своем видео-обращении. «Дорогие друзья, через пять дней в Баку состоится большой финал. Я буду там. Не упустите эту возможность», - сказал Луиш Фигу.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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