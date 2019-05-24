В Баку состоялась церемония награждения победителей Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в командном зачете среди юниоров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике состоялась церемония награждения победителей в командном зачете среди юниоров, сообщает Trend. Победители в командном зачете определены по пяти лучшим выступлениям.

Верхнюю ступень пьедестала заняла юниорская сборная России, на втором месте сборная Румынии, на третьем – сборная Венгрии.

Награды победителям и призерам вручили глава Технического комитета по аэробной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG) Мария Кристина Казентини, член Технического комитета по аэробной гимнастике UEG Алина Драган, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Мехман Алиев.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку прошел первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня прошли квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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