Российская делегация во главе с министром труда посетила Центр DOST в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным ознакомилась в Баку с центром DOST Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (Агентство DOST).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и коммуникациям министерства труда и социального обеспечения населения, министр Сахиль Бабаев, информируя гостей о работе Центра, отметил, что одна из главных целей социальных реформ, проводимых в стране - построение системы государственного социального обеспечения на базе инновационных подходов, гибких и оптимизированных механизмов.

Агентство DOST, созданное в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от девятого августа прошлого года, служит именно этим целям. Проект DOST, будучи результатом инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подразумевает предоставление широкого спектра социальных услуг в условиях прозрачности посредством принципа “одного окна”. Ежедневно Центр оказывает услуги более 350 лицам. Всего Центр оказывает 126 видов услуг - по назначению пенсий, пособий, занятости.

Было отмечено, что в планах Агентства создание до 2025 года еще около 30 таких центров по всей республике, с охватом 2,8 миллиона человек.

В ходе знакомства с Центром DOST делегация во главе с министром Топилиным дала высокую оценку увиденному, выразила живой интерес к деятельности организации, а также отметила инновационный, прогрессивный характер реформ.

Российской делегации были представлены презентации по профилю специализации Центра. Было отмечено, что в эти дни, помимо мер по предотвращению неофициальной занятости и внедрению программ по самозанятости, особой награды Международной ассоциации социального обеспечения были удостоены электронные информационные системы по адресной государственной социальной помощи и вопросам инвалидности.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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