В дни финала Евролиги УЕФА общественный транспорт в Баку будет бесплатным для аккредитованных лиц и болельщиков

БАКУ /Trend/ - В связи с финалом Лиги Европы УЕФА в Баку проезд на общественном транспорте с безналичной оплатой (картами) будет бесплатным для аккредитованных лиц 25-30 мая и для болельщиков с билетами на матч - 28, 29 и 30 мая. Об этом в субботу сказал Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, сообщает Trend.

По словам Агаева, в эти дни общественный транспорт в столице будет работать в усиленном режиме.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"

Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов)

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