Екатерина Пыхтова завоевала золотую медаль на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе

БАКУ /Trend/ - Российская спортсменка Екатерина Пыхтова заняла первое место на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе женщин среди взрослых гимнасток, сообщает Trend. Результат спортсменки составил 21.350 балла.

Серебряная медаль досталась Татьяне Конаковой (Россия, 21.350 балла), бронзовая медаль у Дарины Пашовой (Болгария, 21.200 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. В первой половине дня были определены победители среди юниоров.

Взрослые гимнасты выступают в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ.

Среди взрослых гимнастов команда Азербайджана выступит в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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