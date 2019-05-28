Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие на презентации книги под названием "Йога и сила мысли" (ФОТО) (версия 2)

28 мая 2019 01:00 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги индийского гуру, мистика и мастера йоги Свами Шивананды "Йога и сила мысли" на азербайджанском языке.

Инициатором проекта, автором идеи и предисловия к книге является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая мероприятие, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева отметила значение книги.

Ведущая мероприятия, в котором принимала участие и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заслуженная артистка Наргиз Джалилова представила гостям выступающих.

Выступившие на мероприятии заместитель декана факультета психологии Бакинского филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, руководитель Республиканского центра гуманной педагогики Риза Халилов, посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна, представитель традиционной Школы йоги Свами Шивананда Эльчин Гулиев рассказали о философии йоги, ее пользе, питании, правильном образе жизни людей, занимающихся йогой, методах йоги в лечении болезней.

В художественной части презентации певец Ринат Алимов исполнил на санскрите мантру (молитву). В исполнении танцовщицы Саиды Алиевой были представлены индийские танцы, а ученики Эльчина Гулиева показали движения и дыхательные упражнения йоги.

Свами Шивананда – основатель Общества божественной жизни. Он является пропагандистом и духовным наставником учения йоги и веданты. Представленная читателям книга "Йога и сила мысли" отражает различные аспекты философии и практики йоги. Эта книга переведена на многие языки мира и занимает важное место в истории духовного наследия. В книге читатели смогут ознакомиться с такими темами, как польза йоги, диета йогов, управление сознанием, позитивные методы управления сознанием, значение, разнообразие, динамика развития и применение силы мысли.

Йога признана как вечная традиция, которая возникла тысячи лет назад и корни которой берут начало в индийской философии. Режим питания человека, занимающегося йогой, постепенно меняется в позитивную сторону. Йога прививает человеку правильный образ и стандарты жизни.

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