ГЭЦ обнародовал результаты выпускного экзамена от 21 апреля

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты выпускного экзамена учеников 11 классов, который состоялся 21 апреля.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), ученики могут узнать количество набранных баллов по каждому заданию своих письменных работ, а также ознакомиться с критериями оценок.

Двое учеников (выпускники полной средней школы №2 Гахского района и Дигяхской полной средней школы №4 Масаллинского района) правильно выполнили все задания и набрали максимальное число баллов - 400.

Экзамен проходил в средних школах 29 городов и районов Азербайджана, в том числе, в школах-интернатах, вечерних (заочных) школах, специальных школах для детей с нарушениями речи и слуха, с языком обучения отличном от азербайджанского, средних школах в местах заключения и других учебных заведениях среднего образования экзамены для учеников 11 классов.

Участники экзамена (22499 человек), введя номер работы и удостоверения личности на сайте ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0??tqdk_xdm=1) могут узнать результат экзамена, критерии оценки открытых заданий.

Также эта информация может быть получена при помощи отправки “номера работы” на мобильный номер 7727.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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