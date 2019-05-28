Проливные дожди стали причиной аварии на ЛЭП в Азербайджане

28 мая 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гедабекском районе Азербайджана сильный ливень нанес серьезный ущерб электрической подстанции.

Об это рассказал пресс-секретарь ОАО "Azərişıq" Танрыверди Мустафаев.
По словам пресс-секретаря, непогода также осложняет проведение ремонтных работ, сообщает во вторник Trend .

“В результате сильного ливня разъединились провода воздушной линии на подстанции “Славянка”, а также погнулась ее опора. В настоящее время наши сотрудники пытаются устранить неполадки. Но ненастье серьезно осложняет нашу работу”, - сказал Мустафаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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