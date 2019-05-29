Экологи обследовали место извержения проснувшегося накануне грязевого вулкана в Азербайджане (ФОТО)

29 мая 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились исследования министерства экологии и природных ресурсов, проведенные после извержения грязевого вулкана Меликчобанлы в районе села Даг Гёйляр Шамахинского района Азербайджана.

Об этом журналистам рассказал начальник Национальной службы геологической разведки министерства Шахмирза Сафаров, сообщает в среду Trend. По его словам, в настоящее время активность вулкана сошла на нет.

27 мая на месте извержения грязевого вулкана Меликчобанлы, в 12 километрах к юго-западу от города Шамахы, специалисты министерства экологии и природных ресурсов, провели мониторинг и соответствующие измерительные работы.

По итогам мониторинга стало ясно, что продукты извержения (брекчия) распространились на территории площадью 0,5 гектара. Кратер вулкана забит продуктами извержения и вокруг него образовались радиальные трещины длиной 150 метров. Слой разлитых продуктов извержения вблизи кратера толщиной около одного метра, а по краям около 0,2 метра.

Настоящий вулкан зарегистрирован в 1810 году и до сегодняшнего дня извергался четыре раза, в последний раз - в 1977 году.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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