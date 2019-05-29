Прядкин: финал ЛЕ в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане

Проведение финала Лиги Европы в Баку является громадным шагом в развитии футбола в Азербайджане. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее в среду президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назвал идеальной организацию финала Лиги Европы в Баку. В среду на Олимпийском стадионе Баку пройдет финальный между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

"Мы здесь не чужие, у нас очень хороший контакт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, просто отличный. Проведение финала Лиги Европы - это громадный шаг в развитии футбола в стране, хочется просто насладиться игрой, увидеть зрелищный финальный матч", - сказал Прядкин.

Отметим, что сегодня на 68-тысячном Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал".

Финальная встреча начнется в 23:00 (бакинское время).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.