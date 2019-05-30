Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по очистке прибрежной зоны в Бинагадинском районе (ФОТО)

30 мая 2019 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с открытием пляжного сезона при организации Общественного объединения IDEA и поддержке Исполнительной власти Бинагадинского района Баку была проведена очередная акция по очистке побережья.

К акции, которая была организована на Новханинском пляже, присоединились вице-президент Фонда ГейдараАлиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и около 100 молодых добровольцев.

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