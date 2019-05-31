Июнь в Баку будет жарким

31 мая 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июне среднемесячная температура воздуха в Азербайджане будет преимущественно выше климатической нормы, объем месячных осадков – близок к климатической норме, а местами несколько меньше, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В первой декаде июня температура воздуха будет постепенно повышаться, в отдельные дни может на 4-6 градусов превышать климатическую норму.

Во второй декаде прогнозируется временами усиление северного ветра

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 23-26 градусов (ночью 18-23, днем 24-29, в отдельные дни 33-36 градусов), что на 2-4 градуса выше нормы.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 9-12 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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