В одном из районов Баку приостановлена подача воды

31 мая 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В некоторые части Хатаинского района Баку приостановлена подача воды, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Ограничение в подаче воды вызвано прорывом на участке водопровода по улице М. Хади.

По его словам, в данный момент аварийная служба структуры проводит работы по устранению проблемы: «Вечером проблема будет устранена. Но до вечера в части района, в основном, на улицах М. Хади, Худу Мамедова, Вунг Тау и проспекте Гянджа воды не будет. Подача воды возобновится по завершению ремонтных работ».

Напомним, что на улицу М. Хади, 51 (рядом с Украинским кругом) прорвало 500-миллиметровую водопроводную трубу.

ОАО «Азерсу» проводит земляные работы на месте прорыва трубы, сообщили ранее в Госагентстве автомобильных дорог.

В структуре сообщили, что работы планируется завершить до завтрашнего дня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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