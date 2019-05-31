В одном из районов Баку приостановлена подача воды

БАКУ /Trend/ - В некоторые части Хатаинского района Баку приостановлена подача воды, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

Ограничение в подаче воды вызвано прорывом на участке водопровода по улице М. Хади.

По его словам, в данный момент аварийная служба структуры проводит работы по устранению проблемы: «Вечером проблема будет устранена. Но до вечера в части района, в основном, на улицах М. Хади, Худу Мамедова, Вунг Тау и проспекте Гянджа воды не будет. Подача воды возобновится по завершению ремонтных работ».

Напомним, что на улицу М. Хади, 51 (рядом с Украинским кругом) прорвало 500-миллиметровую водопроводную трубу.

ОАО «Азерсу» проводит земляные работы на месте прорыва трубы, сообщили ранее в Госагентстве автомобильных дорог.

В структуре сообщили, что работы планируется завершить до завтрашнего дня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.