Азербайджанские железнодорожники провели благотворительную акцию для детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу по случаю Международного дня защиты детей сотрудники ЗАО «Азербайджанские железные дороги» провели благотворительное мероприятие в расположенном в поселке Шаган Учреждении социальной службы №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья при министерстве труда и соцзащиты населения, сообщила в субботу Trend глава отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Севиндж Гадирова.

Выступая на мероприятии, Севиндж Гадирова и директор Учреждения социальной службы №1 Севиндж Меликова поздравили детей с праздником. В последние годы по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой усиливается материально-техническая база детдомов, школ-интернатов, в том числе, и учреждения социальной службы №1 в поселке Шаган. Создаются все необходимые условия для нормальной жизни и привлечения к различным реабилитационным мероприятиям детей с умственными и физическими отклонениями. Воспитанники детдомов окружены всесторонней заботой.

Затем во дворе учреждения актеры и иллюзионисты исполнили для воспитанников учреждения интересные сценки, музыкальную программу, создав атмосферу настоящего праздника.

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники клиники Лейлы Шихлинской.

В завершение мероприятия железнодорожники вручили детям различные подарки, и благотворительная акция продолжилась за праздничным столом.

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