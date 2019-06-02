Представители Азербайджана выиграли два золотых медалей на Кубке мира по спортивной гимнастике

2 июня 2019 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Азербайджана выиграли два золотых медалей на Кубке мира по спортивной гимнастике из серии "Challenge", которая проходит в словенском городе Копер, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Первое "золото" на счет сборной записала Марина Некрасова, которая набрала 14.475 баллов в опорном прыжке, опередив всех своих соперниц.

Второе "золото" завоевал Никита Симонов, который набрал 14.600 баллов в движениях на кольцах.

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